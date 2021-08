Inter anuncia dois jovens reforços vindos da Europa

Sem dinheiro para grandes contratações, a fórmula encontrada pela direção do Inter é ir em busca de jogadores pouco aproveitados em grandes mercados. Nesta segunda-feira (30), foram apresentados dois reforços para o técnico Diego Aguirre. Em Porto Alegre desde sábado (28), o atacante Gustavo Maia foi anunciado até o final de 2022. Pouco aproveitado, o meia-atacante de 20 anos estava no time B do Barcelona. Contrato junto ao São Paulo, nem atuou no time principal, se destacando na base da equipe paulista.

A outra chegada é o zagueiro Kaique Rocha. Também com 20 anos, o defensor veio emprestado pelos italianos da Sampdoria. Revelado pelo Santos, foi promovido aos profissionais pelo técnico Cuca, mas não chegou a atuar no time de cima, sendo vendido no ano seguinte. Na Itália, jogou apenas uma partida e não foi mais aproveitado. O jogador é conhecido pela estatura, com seus 1m95.

Com 15 dias sem partidas pelo Brasileirão, o Inter terá tempo para fazer ajustes e recuperar alguns jogadores lesionados. O Colorado só voltará a campo no dia 13 de setembro, diante do Sport, em Recife.