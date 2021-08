Inter apresenta terceiro uniforme com cor inédita

O Inter apresentou, nesta segunda-feira (30), o seu terceiro uniforme para a temporada de 2021/22. A camisa de cor merlot, inédita até então, começa a ser vendida nos primeiros minutos desta terça-feira (31), de forma on-line, na loja do clube, e estará disponível para ser adquirida presencialmente em horário comercial. A terceira camisa colorada custará R$ 279,99.

O clube também prepara uma ação com foco na valorização dos sócios, a ser divulgada em breve nas redes sociais.

Embora lançada de forma oficial pelo clube, o novo uniforme já circulava nas redes sociais desde a manhã desta segunda-feira, após o site das Lojas Paquetá colocá-lo à venda antes de ser anunciado oficialmente, o que veio acontecer no início da tarde.

Com a nova camisa, a Adidas chega ao seu terceiro uniforme do Inter lançado neste ano. Em março, a camisa principal, de cor vermelha, relembrou a construção do estádio Beira-Rio, e a segunda, de cor branca, homenageou os 15 anos do título do Mundial de Clubes conquistado em 2006, no Japão.