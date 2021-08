Gabrielzinho vence nos 200m livre S2

Gabriel Geraldo dos Santos Araújo, o Gabrielzinho, conquistou a medalha de ouro na final masculina dos 200m livre da classe S2 (atletas com limitações físico-motoras). O brasileiro terminou a prova com o tempo de 4min06s52 e levou sua segunda medalha nas Paralimpíadas de Tóquio. Além disso, foi o quarto ouro da natação brasileira no evento.