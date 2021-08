Mundial de F-1 retorna com promessa de briga boa entre Hamilton e Verstappen

A retomada do Mundial de Fórmula 1, após a parada das férias de inverno, promete uma disputa acirrada entre o inglês Lewis Hamilton e o o holandês Max Verstappen. Com uma situação muito similar à da primeira atividade de pista nesta sexta-feira (27), a Fórmula 1 voltou ao circuito de Spa-Francorchamps para a segunda sessão de treinos livres para o GP da Bélgica, a 12ª etapa da temporada 2021. E, desta vez, com Verstappen dando o troco, terminando na frente de Hamilton e do finlandês Valtteri Bottas.

Spa-Francorchamps abre a segunda metade da temporada com muita expectativa sobre o futuro da disputa pela liderança entre Hamilton e Verstappen após os acontecimentos em Silverstone, na Inglaterra, e na Hungria, além de outros embates importantes para o campeonato como McLaren x Ferrari pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

No primeiro treino livre, realizado mais cedo nesta sexta-feira (27), apesar de Verstappen ter apresentado melhor rendimento nos pneus médios e duros, que devem ser os mais usados no final de semana, foi Bottas quem entregou o melhor tempo da sessão com pneus macios, superando o holandês por quase dois décimos de segundo. Já Hamilton teve a sua última volta rápida atrapalhada pelo canadense Nicholas Latifi, da Williams, e acabou ficando apenas na 18ª posição.

Devido à chuva que caiu antes do treino oficial de classificação da Fórmula 3, os pilotos foram obrigados a sair com pneus intermediários, assim como na primeira sessão. No final, Verstappen terminou a sexta-feira como o mais rápido do dia, marcando 1min44s472, apenas 0s041 à frente de Bottas e 0s072 mais rápido que Hamilton.

Mas o fim do dia do holandês não foi dos melhores, batendo com força na mesma curva que o monegasco Charles Leclerc. Com 17 minutos para o final, a bandeira vermelha tremulou em Spa-Francorchamps com a escapada do carro da Ferrari na zebra, perdendo o controle e batendo na barreira de pneus na curva Les Combes.

A F-1 ainda aproveitou a sessão para trazer uma novidade que mexeu com os fãs nas redes sociais. Pela primeira vez foi exibida uma câmera Driver's Eye colocada no capacete de Alonso, mostrando uma volta completa do espanhol por Spa-Francorchamps.

Os pilotos voltam à pista neste sábado (28) para o terceiro treino livre para o GP da Bélgica. A sessão, de 60 minutos, começa às 7h (de Brasília). Na sequência, às 10h, será realizado o treino oficial de classificação. A corrida, no domingo (29), será no mesmo horário.