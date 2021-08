PSG aceita oferta, e Mbappé deve ser anunciado pelo Real Madrid nesta sexta-feira (27), diz jornal

Kylian Mbappé está muito perto de se tornar jogador do Real Madrid. Segundo o jornal espanhol Marca, o PSG vai aceitar a proposta feita pelo clube merengue e o atacante francês pode ser anunciado no Santiago Bernabéu nesta sexta-feira (27).

"Contratação iminente", destacou o jornal nesta quinta (26). Mais cedo, a Sky Sports informou que Real havia subido a oferta por Mbappé para mais de R$ 1 bilhão. De acordo com a publicação, a diretoria do PSG viu a negociação como única solução em meio à insistência do jogador em se transferir para o Real. O jornal francês L'Équipe noticiou que Mbappé recusou um aumento salarial de 25 milhões de euros por temporada para renovar com o Paris Saint-Germain.

Caso o negócio seja concretizado até esta sexta, Mbappé deve se apresentar ao time espanhol antes mesmo de se juntar à seleção francesa para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Nos últimos dias, Leonardo, diretor do clube parisiense, mostrou insatisfação com a conduta do Real Madrid nas negociações envolvendo o francês. Ele classificou o comportamento do Real como "inaceitável", mas disse que o clube já havia estipulado um valor para liberar o atleta. "Mbappé quer ir para o Real Madrid e não vamos segurá-lo. Dissemos não à primeira oferta do Real, mas se as nossas condições forem satisfeitas, veremos", disse.

Na tarde desta quinta, Al-Khelaifi, presidente do PSG, endossou as palavras do dirigente brasileiro. "Leonardo foi muito claro sobre o que pensamos e como vamos agir, nada mudou".