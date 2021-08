Diante do Atlético-GO, Inter busca manter sequência invicta no Brasileirão

Já são quatro jogos seguidos sem derrota no Brasileirão. Melhor, nos últimos três, o Inter apresentou bom futebol, poder de reação e repertório no ataque. Para buscar mais três pontos, mirando a parte de cima da tabela, o Colorado vai até Goiás, domingo (29), às 18h15min, para encarar o Atlético-GO.

Sem contar com Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro amarelo, o técnico Diego Aguirre será obrigado a fazer uma mudança. Johnny pode ser o escolhido, sem mudar muito o esquema de jogo. Por outro lado, caso Aguirre opte por um setor mais ofensivo, pode escolher entre Boschilia ou, até mesmo, Caio Vidal. Outro nome que surge é Maurício, mas como vem de lesão, não deve iniciar entre os titulares. Assim, o Inter deve encarar o time de Eduardo Barroca com Daniel; Gabriel Mercado, Bruno Mendéz, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Johnny (Boschilia ou Caio Vidal), Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

Com o empréstimo de, o Colorado está buscando no mesmo país uma reposição para o setor. O Inter está próximo de anunciar Gustavo Maia, também por empréstimo, junto ao Barcelona. O jovem de 20 anos atuava no time B e chegaria sem custos, apenas pelo salário.