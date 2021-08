Fernando Alonso renova com Alpine por mais uma temporada na F-1

Bicampeão mundial e com vasta experiência na Fórmula 1, Fernando Alonso permanecerá na Alpine por mais uma temporada. Depois de indicar a extensão do vínculo por meio de uma mensagem criptografada no Twitter na última quarta-feira (25), a equipe francesa confirmou a manutenção do espanhol nesta quinta (26), às vésperas do início do fim de semana do GP da Bélgica. O contrato com o time se encerraria ao final deste ano, mas com a opção, agora exercida, de renovação para 2022.

Desta forma, a Alpine mantém uma dupla que alia experiência e juventude, já que Alonso, de 40 anos recém-completados, dono de 32 vitórias e 97 pódios ao longo da sua carreira na F-1, vai seguir correndo ao lado de Esteban Ocon, que completará 25 no próximo dia 17. O francês recentemente teve o seu contrato renovado até o final de 2024 e, no último GP da Hungria, triunfou pela primeira vez na categoria.

Grandes feitos de Alonso neste ano que marca o seu regresso ao Mundial foram destacados pelo time francês, que se chamava Renault - equipe pela qual o espanhol sagrou-se bicampeão em 2005 e 2006 - até o ano passado: seja a contribuição determinante para a vitória de Ocon na Hungria bem como as muitas posições conquistadas na relargada do GP do Azerbaijão, no circuito de rua de Baku, a duas voltas do final da corrida. Já são 38 pontos somados em 2021, com o melhor resultado na corrida mais recente, quando foi o quarto colocado.

Alonso se disse muito feliz em confirmar a prorrogação do contrato com a Alpine até 2022. "Me senti em casa no momento em que voltei para esta equipe e fui recebido de braços abertos. É um prazer novamente trabalhar com algumas das mentes mais brilhantes do nosso esporte em Enstone e Viry-Châtillon", afirmou.

Com a já esperada renovação do vínculo com Alonso confirmada pela Alpine, a Fórmula 1 parte agora para uma sequência de aguardados anúncios, como as definições das duplas de pilotos da Mercedes, Red Bull e Alfa Romeo, em movimentações esperadas para as próximas semanas.