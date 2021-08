'Treinar o Brasil é difícil, mas quero uma seleção', afirma o técnico multicampeão Pep Guardiola

Multicampeão por Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City, o técnico Pep Guardiola disse que deseja que seu próximo desafio seja uma seleção nacional. "O próximo passo será uma seleção, se houver a possibilidade", afirmou.

Questionado se essa seleção poderia ser a do Brasil, Guardiola disse acreditar que o Brasil sempre terá treinadores brasileiros. "Entendo que é muito mais difícil treinar seleções estrangeiras como o Brasil. Não penso em nenhuma seleção, mas digo que depois de anos em equipes, acho que vou ter um 'break', descansar um pouco, e tenho que parar para ver o que fazer, como fazer, aprender de outros treinadores", prosseguiu, sem dar uma data para a mudança acontecer.

O treinador, que tem contrato até 2023 com o Manchester City, elogiou a equipe comandada por Tite, mas evitou compará-la com outras gerações. Disse que, como não jogam mais, as anteriores "sempre" vencem as atuais.

Como em outras vezes, o catalão voltou a fazer referências às equipes como o Brasil de Telê Santana, de 1982, e a Holanda de Johan Cruyff, de 1974. Times que perderam, mas que ficaram para a história.

"Lembro que, quando era pequenino, estava de férias na Catalunha e via o Mundial, e todo o povo ali vibrava com o Brasil de 1982. Mas não tinha nenhum brasileiro. É porque as pessoas gostavam. Eles perderam, as pessoas se emocionaram", afirmou.

A Copa do Mundo de 1982 foi disputada na Espanha. A seleção brasileira era uma das favoritas ao título, mas foi eliminada pela Itália, na partida que ficou conhecida como "tragédia do Sarriá" - referência ao nome do estádio onde se disputou o jogo.

"A Holanda de Cruyff em 1974 não ganhou o Mundial, mas as pessoas lembram mais do perdedor que do ganhador, porque produziu emoção. Você conseguir isso com um título, é o sumo", completou.

Durante a entrevista, Guardiola fez referências a Daniel Alves, hoje no São Paulo, por sua longevidade. Também lembrou que Michael Jordan, como sua inspiração de adolescente. Citou ainda tenistas como Rafael Nadal como referências e brincou que aprendeu muito tarde a jogar golfe, se não, talvez tivesse tentado uma carreira.

Pep brincou também que eleger o melhor brasileiro que já atuou no Barcelona seria como escolher entre seu pai e sua mãe. "Dentro da área, não vi ninguém como Romário. Para ganhar finais: Rivaldo. O jogador dos 30 metros finais, Ronaldo Nazário. A alegria e o futebol do Ronaldinho Gaúcho mudaram o Barcelona, que estava um pouco depressivo", elencou.