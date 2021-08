Inter: Maurício volta aos treinos e vira opção para a vaga de Lindoso

O técnico Diego Aguirre ganhou um reforço para o enfrentamento com o Atlético-GO, no domingo (29), em Goiânia, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, o meio-campista treinou normalmente com os companheiros nesta terça-feira (24) e vira opção para a vaga deixada em aberto por Rodrigo Lindoso, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Entretanto, a utilização de Maurício entre os titulares passa pela escolha de Aguirre a partir da postura que a equipe adotará diante dos goianos. Caso opte por um time mais resguardado defensivamente, mantendo os dois volantes, Johnny pode ser o escolhido ao lado de Rodrigo Dourado. Por outro lado, se Aguirre desejar um time mais ofensivo, Maurício entre na disputa com Boschilia e, até mesmo, com Caio Vidal por um lugar no meio-campo.

empate em 2 a 2 com o Santos Tempo é o que não falta para o técnico uruguaio fazer os testes necessários que definirão a formação do Colorado. Nesta terça-feira, os jogadores que atuaram no, no domingo (22), na Vila Belmiro, realizaram trabalhos físicos na academia enquanto o restante do grupo, com a presença de Maurício, foi ao gramado sob o comando de Aguirre.

Fora de campo quem apareceu no CT Parque Gigante foi D'Alessandro. O meia argentino, atualmente no Nacional, do Uruguai, aproveitou a folga no campeonato nacional, para visitar os ex-companheiros. O Nacional ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do Plaza Colonia. Além dos jogadores, o Gringo passou para dar um abraço em Aguirre, com quem atuou em 2015 e tem ótima relação.