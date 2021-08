De olho no mundial, seleção brasileira entra na reta final de preparação

A seleção brasileira de futsal tem nesta semana a parte final de sua preparação em território nacional. De olho no Mundial, que será realizado em setembro na Lituânia, o Brasil realiza os últimos ajustes com treinamentos físicos, táticos e técnicos com bola na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro.

Com uma rotina de treinos diários na quadra - majoritariamente realizados em dois períodos - as atividades, que iniciaram no último dia 12, se estendem até o domingo (29). No dia seguinte, a seleção viaja rumo à Polônia, onde disputa quatro jogos preparatórios às vésperas do Mundial para que o técnico Marquinhos Xavier possa observar a equipe em ritmo de competição e defina os últimos detalhes antes da estreia.

O Brasil enfrentará os donos da casa duas vezes, nos dias 2 e 4 de setembro, e encara a Sérvia também em duas oportunidades, nos dias 6 e 8. No dia seguinte, a delegação segue para a Lituânia para a disputa do Mundial. No Grupo D da competição, a seleção estreia diante do Vietnã, no dia 13.

Concentrada desde o último dia 9, quando se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, e realizou exames médicos e testes físicos no Centro de Excelência do Futebol Brasileiro, a seleção vai em busca do hexa do Mundial - desde que a Fifa passou a chancelar a competição.

A estrutura do Parque Olímpico da Barra, no Rio de Janeiro, foi cedida pela Secretaria Especial do Esporte do Governo Federal à CBF para a realização da preparação para o Mundial da Lituânia.

O ala Arthur falou sobre sua expectativa para o início do torneio. "A expectativa é sempre boa, ainda mais em uma Copa do Mundo. Estou tendo esse privilégio de disputar a minha primeira copa. Estou muito feliz. E, sim, tive também a oportunidade de ganhar título pela seleção, que foi a Copa América em 2017", disse.