Grêmio recusa proposta da Espanha por Jean Pyerre

O Grêmio recusou uma oferta dos espanhóis do Alavés pelo meia Jean Pyerre. O clube procurou os dirigentes gremistas recentemente com a ideia de levar o jogador por empréstimo com opção de compra. No entanto, a diretoria rechaçou de pronto a possibilidade por conta dos termos. Aos 23 anos, o Jean Pyerre tem vínculo até o final de 2023. A multa rescisória prevista em contrato é de € 120 milhões (R$ 758 milhões).

O time espanhol ainda indicou inclusão do chamado "direito de vitrine", ou seja, percentual em eventual transferência para outra equipe após boas atuações no Campeonato Espanhol. Com as condições, as diretorias sequer chegaram a valor sobre o valor da opção de compra.

A janela de transferências internacionais no futebol espanhol segue aberta até a próxima terça-feira (31), mas no momento a possibilidade de o Alavés voltar e apresentar nova oferta é considerada improvável.

Na reserva do Grêmio, Jean Pyerre já havia recebido outra proposta em 2021: do Vancouver Whitecaps, do Canadá, clube que disputa a Major League Soccer (MLS). A oferta chegou a seduzir o jogador, mas não houve acordo com o clube gaúcho e os dirigentes canadenses desistiram da operação logo após os primeiros contatos.

Na atual temporada, o jogador participou de 29 dos 48 jogos disputados pelo Grêmio. Em minutos, ele tem o equivalente a 18,8 partidas e soma quatro gols e quatro assistências.Ag