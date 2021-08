Copa do Brasil: Ferreirinha treina normalmente e pode voltar contra o Flamengo

A sequência de vitórias sobre Cuiabá e Bahia, além da proximidade de deixar a temida zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mudou os ares no Grêmio. Na quarta-feira (25), o Tricolor vira a chave e foca no duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, diante do Flamengo, às 21h30min, na Arena. O confronto marcará o reencontro com o técnico Renato Portaluppi, que passou cinco temporadas no clube.

Para a partida com os cariocas, Luiz Felipe Scolari pode ter o reforço de Ferreirinha. O atacante se recuperou de uma lesão ligamentar no joelho, já treina com os companheiros e pode ficar à disposição. Questionado sobre como está o processo de negociação para a renovação do vínculo do jogador, o presidente Romildo Bolzan Júnior afirmou que está "estagnado".

Ferreirinha esteve próximo de deixar a Arena e se transferir para o futebol norte-americano, mas o negócio com o Atlanta United travou. Inclusive, não está descartada a ida do atleta para um outro clube. Especula-se que os ucranianos do Shakthar podem pagar a multa rescisória e levar o jogador.

Por outro lado, a direção corre contra o tempo para ajustar os trâmites para inscrever o meia-atacante Campaz. A regularização do colombiano de 21 anos passa pela confirmação do Tolima, seu clube, em seguida pela Federação Colombiana de Futebol e, por último, pela publicação no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A ideia é liberar o atleta ainda para a partida desta quarta-feira. O prazo se encerra às 19h desta terça (24).