Gurias Coloradas fazem história e se classificam para as semifinais do Brasileirão A1

Em jogo emocionante no Morumbi neste domingo (22), as Gurias Coloradas superaram o São Paulo por 3 a 1 e se classificaram para as semifinais do Brasileirão A1. Fabi Simões, Ari e Shashá marcaram no Morumbi, as últimas duas já depois dos 40 minutos da etapa final, e garantiram a vaga no tempo normal do confronto.

Pela primeira vez na história do clube, as Gurias Coloradas irão jogar as semifinais do Brasileirão A1. O Internacional irá enfrentar o Palmeiras, que eliminou o Grêmio no domingo. Após perder o primeiro jogo por 2 a 1 para o Grêmio no Rio Grande do Sul, as palestrinas se impuseram no Allianz Parque e fizeram 4 a 1, somando 5 a 3 no placar agregado e garantindo a classificação à próxima fase.

A vaga na decisão será definida em jogos de ida e volta, mas os dias e horários ainda serão definidos pela CBF.

O jogo

O Internacional chegou em São Paulo atrás no placar pois perdeu a partida de ida por 2 a 1, mas o cenário no Morumbi foi plenamente reversível. No início da partida, as Gurias Coloradas não se intimidaram e foram para cima do São Paulo e empilharam diversas oportunidades de abrir o placar, mas desperdiçaram e acabaram sendo punidas com um gol tricolor aos 21 minutos. Após cobrança de falta que explodiu no poste e retornou na cabeça de Gislaine, que abriu o placar para o time paulista.

Corriam 34 minutos quando Fabi recebeu bom passe de Djeni e ganhou na briga e na vontade da marcadora. Artilheira das Gurias no Brasileirão, a camisa sete cortou ângulo para a perna direita e chutou no canto oposto, sem chances de defesa para a goleira Carla, que certamente ouviu a bola explodir no poste antes de estufar as redes tricolores. O placar de 1 a 1 finalizava o primeiro tempo.

As anfitriãs iniciaram o segundo tempo com amplo domínio, permitindo poucas oportunidades de finalização para suas adversárias. Porém, com o resultado a favor, o São Paulo diminuiu o ritmo. Aos 39, após uma cobrança de falta da Djeni Becke, Ariane apareceu livre na grande área e tocou para o fundo do gol. A partida até então se encaminhava para a disputa de pênaltis. Contudo, aos 48 minutos, Shashá de frente para a goleira, finalizou com precisão e anotou o terceiro do Inter, garantindo a classificação.