Yuri Alberto lembra trajetória no Santos e enaltece ponto conquistado pelo Inter

empate do Inter por 2 a 2 Yuri Alberto voltou a Santos e foi o responsável por decretar odiante do clube paulista, neste domingo (22), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador demonstrou muito carinho ao ex-clube, mas também comemorou o ponto conquistado fora de casa.

"É muito gratificante. Aqui foi onde comecei. Sou muito grato a todos do Santos. É uma equipe a qual eu tenho muito carinho. Glória a Deus por mais um gol e por ter ajudado meus companheiros a saírem com ponto fora de casa", falou o atacante.

O ponto foi comemorado por Yuri Alberto, uma vez que só foi conquistando nos minutos finais da partida. O Colorado chegou a abrir o placar com o estreante Mercado, mas levou a virada, com gols de Gabriel Pirani e Madson. O atacante colorado decretou a igualdade no apagar das luzes. "Estávamos saindo com a derrota, mas foi um empate muito importante. Um jogo muito difícil, deixamos tudo em campo. O empate foi muito bom para nós. Agora é trabalhar e ir para o próximo desafio", completou.

Apesar do empate, o Inter caiu uma posição na tabela de classificação e ficou em 10º lugar com 22 pontos, assim como o Santos. No entanto, o time comandado por Diego Aguirre chegou ao quarto jogo sem derrotas na competição.

O próximo desafio do Inter no Brasileirão é diante do Atlético Goianiense, em partida marcada para o próximo domingo (29), às 18h15min, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.