Tênis: Nadal anuncia que não vai mais jogar em 2021

Depois de não participar das Olimpíadas de Tóquio , Rafael Nadal disse que não atuará mais nesta temporada. Com isso, o espanhol será desfalque no US Open, que começa no próximo dia 30. O motivo, segundo comunicado do tenista de 35 anos, nesta sexta-feira (20), em seu Instagram, é uma lesão no pé que vem causando problemas desde 2005.

"Queria informar que infelizmente terei que encerrar a temporada de 2021. Honestamente, há um ano venho sofrendo muito mais do que deveria com meu pé e preciso descansar um pouco. Depois de ter discutido com a equipe e família, esta decisão foi tomada e penso que é o caminho a seguir para tentarmos recuperar e recuperar bem", iniciou Nadal, considerado um dos melhores da história do tênis.

Ele revelou que as dores nos pés ocorrem há 15 anos, mas não o impediram de engatar a carreira profissional. "É um ano que perdi coisas que são muito importantes para mim, como Wimbledon, como as Olimpíadas, como será o US Open agora, como muitos outros eventos que também são importantes para mim. No final chego à conclusão que o que preciso é de tempo para me recuperar e mudar uma série de coisas, tentando entender como tem sido a evolução dos meus pés nos últimos tempos. Não é uma lesão nova, é uma lesão que tenho desde 2005 e que não me impediu de desenvolver minha carreira esportiva durante todos esses anos", detalhou.

Por fim, o tenista disse que chegou a hora de buscar "um tipo de tratamento diferente" para sanar de vez o problema. "Se é verdade que já há um tempo em que as coisas não estão indo como deveriam e como todos nós gostaríamos, é hora de tomar decisões, buscar um tipo de tratamento um pouco diferente para encontrar uma solução para esse problema ou no pelo menos melhorá-lo, a fim de continuar a ter opções nos próximos anos".