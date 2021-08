Gabriel Mercado entra na briga com Heitor pela lateral-direita

Gabriel Mercado pode fazer sua estreia com a camisa colorada vitória por 4 a 2 sobre o Fluminense A lateral-direita do Inter pode ter um novo argentino. Nesta terça-feira (17), o clube confirmou que Enzo Saravia passou por uma artroscopia em razão de uma lesão no menisco do joelho direito e desfalcará a equipe por duas a quatro semanas. Com isso,. Na, Saravia foi substituído por Heitor, já que Mercado não estava relacionado para a partida.

Apresentado há mais de um mês, o jogador contratado junto ao futebol árabe, a pedido de Diego Aguirre, deve ficar à disposição para o confronto com o Santos, no próximo domingo, na Vila Belmiro, pela 17ª rodada do Brasileirão. Até o momento, Mercado não havia sido relacionado em razão do limite de estrangeiros inscritos na competição - cinco jogadores. Os escolhidos por Aguirre, até então, haviam sido Saravia, Bruno Méndez, Víctor Cuesta, Palacios e Guerrero.

Com a possível relação, Mercado entra na briga com Heitor pela titularidade. Nesta terça-feira, o elenco colorado folgou, após a realização de trabalhos físicos na segunda-feira. A expectativa para a reapresentação nesta quarta-feira é Thiago Galhardo.