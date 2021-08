Bruno Soares retoma treinos após cirurgia que o tirou das Olimpíadas

diagnosticado com apendicite assim que chegou em Tóquio O tenista brasileiro Bruno Soares começou a sua preparação para retornar ao circuito profissional. O mineiro, que foipara a disputa dos Jogos Olímpicos, em meados de julho, passou por cirurgia de emergência e precisou desistir da disputa, retornando ao Brasil pouco tempo depois.

Recuperado, o atual número 11 do mundo voltou a treinar nas quadras nos últimos dias. "Está tudo certo por aqui, finalmente consegui treinar um pouco em quadra. Me recuperando bem, sinto que estou cada vez melhor. Todo dolorido, não vou negar, mas está tudo bem. Muito feliz de poder voltar a bater uma bolinha após esse susto todo. É uma sensação incrível e até emocionante depois do que passei", disse o mineiro, contente com o retorno.

Os planos de Bruno Soares eram de retornar no ATP 250 de Winston-Salem, nos Estados Unidos, torneio que terá início na próxima semana, mas o brasileiro escolheu ter cautela. "Eu até tinha conversado com o Jamie (Murray dessa possibilidade, mas achei melhor ter calma. Querendo ou não foi uma cirurgia e eu estou voltando a treinar só agora, então retomamos a parceria no US Open", finalizou o tenista que faz parceria com o tenista escocês.

O retorno do brasileiro será no último Grand Slam do ano, o US Open, em Nova Iorque, com início no próximo dia 30. Bruno Soares já foi campeão do torneio em quatro oportunidades: duas nas duplas masculinas, ao lado de Jamie Murray (2016) e do croata Mate Pavic (2020), e mais duas nas duplas mistas, com a russa Ekaterina Makarova (2012) e a indiana Sania Mirza (2014).