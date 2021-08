Quartas do Brasileirão Feminino trazem jogadoras da seleção de volta ao País

A Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino ficou parada por quase dois meses devido à pausa para as Olimpíadas, mas o principal torneio nacional está de volta. As quartas de final da competição começam neste sábado (14) e serão disputadas em jogos de ida e volta.

O mata-mata já inicia com uma reedição da final de 2020, entre Corinthians - o atual campeão - e Avaí/Kindermann. Os outros duelos serão entre Grêmio e Palmeiras, Ferroviária e Santos e Inter e São Paulo.

Entre as novidades desta fase da competição estão as transmissões, que serão realizadas pela Band, na TV aberta, SporTV, na TV paga, e nos perfis do TikTok da CBF e do Desimpedidos. A partir das semifinais, o torneio também terá o uso da tecnologia do árbitro de vídeo (VAR). Na próxima temporada, o País ganhará dois novos torneios femininos: a Supercopa do Brasil e a Série A-3.

Veja os principais destaques das quartas do Brasileiro Feminino

14/08, às 15h: Grêmio x Palmeiras

Grêmio e Palmeiras se enfrentam a partir das 15h de sábado (14), no Vieirão, em Gravataí. A partida será transmitida pelo TikTok da CBF. O Palmeiras encerrou a primeira fase invicto, mas deve sofrer com o desfalque de Bia Zaneratto, que voltou ao futebol chinês - ela anotou 13 gols na primeira fase. A defesa alviverde é uma das melhores do campeonato.

Sem Bia, a equipe paulista aposta em outros destaques, como Julia Bianchi, que também disputou os Jogos de Tóquio. Já as gremistas apostam em Lais Estevam para conseguir furar a defesa alviverde. No entanto, o Grêmio sofreu 21 gols na primeira fase e tem a pior defesa entre os classificados.

15/8, às 16h: Ferroviária x Santos

A Ferroviária avançou às quartas na quinta posição pela primeira fase, com 27 pontos, empatada com o Santos. A equipe marcou poucos gols em comparação com as Sereias da Vila, o que a jogou para a parte de baixo do grupo de classificados para as quartas.

No Santos, destaque para a argentina Sole Jaimes, ídolo da torcida alvinegra. A equipe também aposta na artilheira Cristiane para furar a defesa do time grená. O duelo de ida será na Fonte Luminosa, em Araraquara, com transmissão pelo TikTok da CBF.

15/8, às 20h: Avaí/Kindermann x Corinthians

O confronto entre Avaí/Kindermann e Corinthians será uma reedição da final de 2020. O jogo de ida das quartas, na Ressacada, em Florianópolis, será transmitido pela Band e pelo canal do Desimpedidos no TikTok.

O Corinthians chega ao mata-mata com apenas uma derrota, mas perdeu Gabi Nunes e Giovanna Crivelari, duas atletas importantes no poder ofensivo da equipe. Mesmo assim, o elenco alvinegro segue como uma das principais forças da competição. Já o Kindermann, time da goleira Bárbara, titular da seleção brasileira, teve campanha irregular na primeira fase e se classificou com a última vaga.

16/8, às 17h: Inter x São Paulo

O Inter avançou em sexto na primeira fase do campeonato, com moral após uma vitória sobre o rival Grêmio. Apesar disso, enfrentar o São Paulo pode ser um desafio para as coloradas: o time tricolor venceu o duelo entre as duas equipes na fase inicial, por 2 a 0. Caso avance, o time do Rio Grande do Sul chegará pela primeira vez às semifinais.

Já no São Paulo, a grande expectativa é pela estreia de Formiga. A jogadora de 43 anos deixou o PSG e está de volta ao futebol brasileiro, mas não tem data confirmada para estrear. As são-paulinas também contam com Duda, que foi uma das melhores jogadoras da seleção em Tóquio, e marcou nove gols na primeira fase, atrás apenas de Bia Zaneratto na artilharia. A partida será transmitida pelo SporTV e pelo TikTok do canal Desimpedidos.