Ítalo e Medina vão às quartas da etapa do México do Mundial de surfe

Ítalo Ferreira é mais um brasileiro classificado para as quartas de final da etapa do México, a última do Mundial de Surfe antes das finais. O campeão olímpico superou o norte-americano Kelly Slater em bateria disputada na tarde desta quinta-feira (12), na praia Barra de la Cruz.

O medalhista em Tóquio largou na frente logo com uma nota 7.00. Não demorou a conseguir outra boa onda (6.77) e assim abriu boa vantagem em relação ao 11 vezes campeão do mundo, que não se encontrou na bateria e acabou derrotado (14.50 a 12.57).

Mais cedo, Gabriel Medina também avançou. O surfista bicampeão brasileiro venceu o australiano Ethan Ewing em bateria apertada. Medina levou a melhor por apenas 0.4 na contagem de pontos (13.60 a 13.20). Ele chegou a estar atrás no placar, mas conseguiu uma boa onda, tirou 7.43 e virou o duelo.

As quartas de final estão praticamente definidas. Medina vai enfrentar seu compatriota Deivid Silva. Ítalo Ferreira também terá um brasileiro pela frente: Jadson André ou Mateus Herdy.

A etapa do México será a última do Mundial antes das finais, uma vez que o evento do Taiti foi cancelado pela WSL depois de a Polinésia Francesa anunciar estado de emergência por conta da pandemia da Covid-19. O WSL Finals acontece em setembro, em Trestles, na Califórnia.

Veja quais serão as quartas de final:

Gabriel Medina (BRA) x Deivid Silva (BRA)

Leonardo Fioravanti (ITA) x Conner Coffin (EUA)

Jack Robinson (AUS) x Frederico Morais (POR)

Ítalo Ferreira (BRA) x Jadson André (BRA) ou Mateus Herdy (BRA)