Lukaku deixa a Internazionale e assina contrato de cinco temporadas com o Chelsea

Atual vencedor da Liga dos Campeões da Europa, o Chelsea anunciou nesta quinta-feira um reforço para ficar ainda mais forte na briga por mais um título continental. O clube inglês confirmou a contratação do centroavante belga Romelu Lukaku, de 28 anos. O jogador deixou a Internazionale, onde foi campeão do Campeonato Italiano na temporada passada, e acertou um contrato de cinco anos, até junho de 2026.

O desfecho das negociações marca uma volta de Lukaku ao clube que o tirou do Anderlecht, time de seu país natal, há 10 anos e o emprestou nas duas temporadas seguintes, negociando em definitivo para o Everton, em 2014, depois de apenas 15 partidas pelo Chelsea e nenhum gol. Os clubes não divulgaram valores, mas de acordo com imprensa europeia, os ingleses pagarão aproximadamente 115 milhões de euros (R$ 708 milhões na cotação atual).

"Estou feliz e abençoado por estar de volta a este clube maravilhoso. Foi uma longa jornada para mim: vim aqui como uma criança que tinha muito a aprender, agora estou voltando com muita experiência e mais maturidade. A relação que tenho com este clube significa muito para mim, como vocês sabem. Torci pelo Chelsea quando criança. Estar de volta e tentar ajudar a ganhar mais títulos é uma sensação incrível", disse Lukaku em declarações ao site oficial do Chelsea.

Agora, o centroavante belga chega com muito mais moral ao clube inglês, que nesta quarta venceu a Supercopa da Europa contra o Villarreal, da Espanha. Por sua vez, o atacante foi o principal artilheiro da Internazionale na conquista do título italiano, que encerrou uma sequência de nove conquistas da rival Juventus e de 11 temporadas de jejum da equipe de Milão.

"A maneira como o Chelsea está indo se encaixa perfeitamente às minhas ambições aos 28 anos, acabando de vencer a Serie A (Campeonato Italiano). Acho que esta oportunidade vem no momento certo. Espero que possamos ter muito sucesso juntos. Desde que deixei o Chelsea, tem sido uma longa jornada com muitos altos e baixos, mas essas experiências me fortaleceram e o desafio é tentar ajudar a equipe a ganhar mais alguns troféus. Mal posso esperar para começar e ajudar o clube a ter mais sucesso", completou Lukaku.

A chegada de um artilheiro renomado era a grande obsessão do Chelsea para a temporada 2021-2022, já que a aposta no alemão Timo Werner não rendeu o esperado ainda. O norueguês Erling Haaland era um dos nomes ventilados, mas, com a dificuldade de fechar negócio com o Borussia Dortmund, a aposta foi em Lukaku.