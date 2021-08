'Estou no lugar certo para continuar ganhando', diz Messi, agora no PSG

Lionel Messi como jogador do Paris Saint-Germain As primeiras palavras do supercraquetentaram unir o passado, como jogador do Barcelona por 17 temporadas, mas também apontar para o futuro, essa nova fase de sua carreira, e seu desejo pessoal de conquistar novos títulos. O jogador foi apresentado oficialmente nesta quarta-feira como o mais importante reforço da história do clube francês.

"Não deixo para trás tudo que vivi no Barcelona, tudo não some de um dia para o outro. Mas estou muito feliz por estar aqui, começar essa nova etapa. E minha semana foi de altos e baixos, muitos sentimentos. A gente foi assimilando isso da maneira possível", afirmou o argentino. "Estou no lugar certo para conquistar a Liga dos Campeões e continuar ganhando", completou.

Uma multidão acompanhou a primeira entrevista do craque argentino do lado de fora do estádio Parque dos Príncipes para saudar o mais importante reforço da história do clube e do próprio futebol francês. De acordo com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, a chegada de Lionel Messi é "um dia histórico".

Um dos momentos mais emocionantes foi exatamente esse primeiro encontro com a torcida. Diante de uma festa parecida como aquela que verá durante os jogos - fumaça colorida, fogos de artifício e muita cantoria - Messi estava emocionado. Não chegou a chorar, mas foi quase. Do alto de um balcão, uma espécie de palanque que ficou distante uns cinco metros da multidão, ele acenou e sorriu mais do que de costume.

Messi se esquivou sobre uma possível data para sua estreia no clube francês. "Não sei ainda, acabo de voltar de férias, estava há um mês parado. Falei com o técnico. Acho que vou ter que fazer uma pré-temporada sozinho, treinar para poder jogar. Espero que seja o quanto antes, mas não posso te dar uma data. Não é uma decisão que não é minha. Mas a vontade existe", garantiu.

O argentino cumpriu todas as etapas de uma apresentação tradicional. Uma entrevista coletiva para jornalistas do mundo todo, pose para fotos ao lado do presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, que esteve ao seu lado em todos os momentos, mais fotos no gramado do Parque do Príncipes, aquela ida ao lado de fora por alguns minutos. Embora seja um astro internacional, Messi parecia assustado, meio deslocado com tanta bajulação. Afinal, é a primeira vez em que foi apresentado num novo clube. Sua vida inteira foi feita no Barcelona. É tudo que ele conhece.