Brasil está na final por equipes do salto em Tóquio

O hipismo brasileiro está classificado para a final por equipes do salto nos Jogos de Tóquio. Nesta sexta-feira (6), o trio formado por Marlon Zanotelli, Pedro Veniss e Rodrigo Pessoa terminou a eliminatória na oitava colocação. Os dez melhores times, entre 19 participantes, habilitaram-se à briga por medalhas, que será neste sábado (7), às 7h (horário de Brasília), novamente no Centro Equestre da capital japonesa.

O cavaleiro Zanotelli foi o primeiro brasileiro a encarar o percurso, sem faltas. Na sequência, Veniss derrubou um dos 14 obstáculos, recebendo uma punição de cinco pontos. Medalhista de ouro em Atenas 2004, na disputa individual, Pessoa foi o último brasileiro a competir. Com dificuldades no percurso, o cavalo chegou a recuar em um dos obstáculos antes de saltá-lo. O trio brasileiro, portanto, teve 25 pontos deduzidos. Nenhum do Zanotelli, 5 do Veniss e 20 do Pessoa.

"O Carlitos ficou muito tenso e nervoso na pista, assustado com os obstáculos. Ele reagiu algumas vezes, mas eu sabia que tinha uma boa margem para passar para o segundo percurso. Tive que levar ele com firmeza e não foi muito agradável, mas eu tinha que seguir pela equipe e levá-lo até o final”, comentou Pessoa, ao site da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH).

A equipe da Suécia foi a melhor da eliminatória, sem pontos perdidos, seguida por Bélgica e Alemanha (ambas com quatro pontos deduzidos). Além delas e do conjunto brasileiro, também avançaram à final os times de Suíça, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Holanda e Argentina. Vale lembrar que, na final, a pontuação é zerada e todos iniciam com a mesma chance de medalha.

O Brasil já conquistou duas medalhas de bronze na história olímpica do hipismo de saltos por equipes. Tanto em Atlanta 1996, como em Sydney 2000, o feito foi alcançado por Rodrigo Pessoa, Doda Miranda, André Johannpeter e Felipe de Azevedo.