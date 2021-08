Grêmio enfrentará o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil

O sorteio realizado na sede da CBF, nesta sexta-feira (6), colocou o Flamengo no caminho do Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo com os cariocas marcará o reencontro de Renato Portaluppi com seu ex-clube. Amargando a penúltima colocação no Brasileirão, o técnico Luiz Felipe Scolari já disse que o time irá em busca do título. O primeiro jogo será em Porto Alegre e a decisão no Rio de Janeiro.