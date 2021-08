Diante da Espanha, Brasil busca o bi olímpico no futebol

A seleção brasileira pode ter um reforço importante na decisão do futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio, neste sábado (7), às 8h30min, contra a Espanha. Desfalque na semifinal por lesão, o atacante Matheus Cunha treinou com bola no gramado nesta quinta-feira (5), no Estádio de Mitsuzawa, em Yokohama, e tem chances de jogar a final.

O camisa 9 é o artilheiro e um dos principais jogadores do ciclo olímpico no Brasil. Ele chegou ao Japão com 18 gols marcados em 23 partidas preparatórias sob o comando do técnico André Jardine, muito à frente de Paulinho e Antony, que fizeram seis gols no ciclo. Nas Olimpíadas, perdeu protagonismo para Richarlison, que lidera a artilharia geral com cinco gols.

Para tentar repetir o feito conquistado na Rio 2016, a seleção conta ainda com a experiência de Daniel Alves. O baiano capitão da equipe admitiu viver um momento especial da carreira em disputar a medalha de ouro. "Enfrentar uma seleção que conheço muito bem dá uma certa vantagem. Conheço a forma de jogar, os jogadores, a identidade da Espanha de propor o jogo. Vocês sabem o amor que tenho por esse país, por tudo o que me deu. Uma parte de mim é espanhola", disse.

O time canarinho deve ir a campo com Santos; Daniel Alves, Nino, Diego Carlos e Guilherme Arana; Douglas Luiz, Bruno Guimarães e Claudinho; Antony, Richarlison e Matheus Cunha (Paulinho).