Após melhora na defesa, Aguirre busca suprir carência de gols no Inter

O Inter de 2021 vive sob a teoria do "cobertor curto": quando tapa a cabeça desprotege os pés. Desde que assumiu o comando do time, Diego Aguirre focou em reformar o setor defensivo, recebeu novas peças e conseguiu estancar o vazamento. O problema é que um novo drama surgiu: marcar gols.

Sob o comando do uruguaio, foram 11 partidas com nove gols sofridos. Nos últimos seis jogos, o Inter sofreu apenas dois gols. O problema é que também pouco marcou. No mesmo período o Colorado balançou a rede rival em duas oportunidades. Para que se tenha ideia da melhora defensiva, nos dois últimos jogos sob comando de Miguel Ángel Ramírez o Inter tinha sofrido oito gols.

Ao contrário dos jogos contra Olimpia e Athletico-PR, diante do Cuiabá o problema não foi aproveitamento, mas sim construção. A equipe gaúcha pouco frequentou a área rival e mal teve chances reais de balançar as redes.

A prioridade defensiva se refletiu nas ações de mercado do Colorado. Decidido a parar de ser vazado, o clube contratou um lateral-esquerdo e dois zagueiros desde a troca de comando técnico. O ataque tinha recebido Taison e Palacios no começo da temporada.

Agora, o foco é apenas um atacante. Com outra alternativa, a ideia é que os gols voltem a acontecer com alguma naturalidade e ajudem a, ao menos, afastar o time cada vez mais da zona de rebaixamento.

E para marcar gols, o desfaio colorado na próxima rodada do Brasileirão é gigantesco. No domingo, no Maracanã, o Inter enfrenta o Flamengo de Renato Portaluppi. Para este duelo, Aguirre terá os retornos dos atacantes Thiago Galhardo e Yuri Alberto. E poderá ter ainda a estreia do lateral-direito argentino Gabriel Mercado.