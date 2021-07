Brasil x Zâmbia: para avançar nas Olimpíadas, seleção feminina precisa parar Barbra Banda

empate contra a Holanda. Nesta terça-feira (27), às 8h30min (Brasília) - Globo, SporTV e Bandsports transmitem -, o Brasil precisará descobrir como parar a atacante Barbra Banda para passar de fase, e isso traz preocupações ao sistema defensivo da seleção, que está recebendo críticas após falhas da goleira Bárbara no

A atacante da Zâmbia sabe fazer gols. Aos 21 anos, ela é um dos destaques do futebol na Olimpíada de Tóquio: são dois hat-tricks em dois jogos. É o dobro de gols de Marta nesta edição das Olimpíadas, por exemplo, e o maior registro goleador individual desde Christine Sinclair, em Londres 2012.

O Brasil é vice-líder do Grupo F, com quatro pontos, e está praticamente classificado para a próxima fase. A líder do grupo é a Holanda, com a mesma pontuação, mas tem saldo de gols melhor. A Zâmbia, no entanto, ainda tem chances de classificação - dois dos três melhores terceiros lugares avançam para as quartas de final -, assim como a China. As duas seleções empataram em 4 a 4 na última rodada e têm um ponto conquistado em dois jogos.

A seleção começou bem a campanha em Tóquio ao vencer a China por 5 a 0, com dois gols de Marta. Na partida mais difícil do grupo, contra a Holanda, atual campeã europeia e vice-campeã mundial, veio o empate em 3 a 3.

Um dos aspectos que o Brasil tem a melhorar é justamente a defesa. Na partida contra a China, a goleira Bárbara foi um dos destaques. O bom momento não se repetiu contra a Holanda. Em dois dos três gols gols, marcados por Miedema e Dominique Janssen, ela chegou a encostar a mão na bola, mas sem a firmeza necessária para evitar os gols.

Apesar das críticas ao seu desempenho, Bárbara será mantida na equipe, afirmou a técnica Pia Sundhage em entrevista coletiva nesta segunda-feira (26). "Se você olhar o primeiro jogo da Bárbara (goleada por 5 a 0 sobre a China), ela nos salvou algumas vezes. Contra a Holanda, teve bons momentos também. Você precisa de uma goleira experiente, e não sou fã de mudar uma goleira durante o torneio", disse a treinadora.

Volta ao pódio

Em Tóquio, o Brasil tenta voltar ao pódio olímpico. As únicas medalhas da seleção vieram em Atenas 2004 e Pequim 2008. As duas pratas foram conquistadas em derrotas contra os Estados Unidos. Em Londres 2012, a seleção foi eliminada nas quartas de final ao perder para o Japão. No Rio de Janeiro, em 2016, foi derrotada pela Suécia nos pênaltis na semifinal e ficou com o quarto lugar ao perder para o Canadá na disputa pelo bronze.

Sob o comando da técnica Pia Sundhage, a seleção brasileira acumula 12 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. Em Olimpíadas, a treinadora possui currículo invejável, com duas medalhas de ouro dirigindo os EUA (Pequim 2008 e Londres 2012) e uma prata pela Suécia (Rio 2016).