Sem três titulares, Grêmio enfrenta o Vitória pela Copa do Brasil nesta terça-feira (27)

O Grêmio começa nesta terça-feira (27), às 21h30min, diante do Vitória, na Bahia, sua caminhada nas oitavas de final da Copa do Brasil. O clube é o segundo maior campeão da competição com cinco títulos - o Cruzeiro aparece à frente, com seis.

Diferente dos anos anteriores, a atual fase gremista não traz muita expectativa ao torcedor por um novo título e, apesar de o Vitória não viver bons momentos na Série B do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Felipão deve encontrar dificuldades fora de casa, sobretudo pelo fato de chegar desfalcado.

Douglas Costa, Diego Souza, Rafinha e Kannemann não atuarão nesta terça-feira. Segundo o boletim médico divulgado pelo clube, Douglas Costa e Rafinha têm desconforto muscular, enquanto o zagueiro argentino se recupera de uma pancada.

Já o centroavante sofreu uma lesão na coxa direita durante o empate com o América-MG, no sábado, e segue de fora por tempo indeterminado. A boa notícia é o retorno de Pedro Geromel, que não atuou na última partida devido a problemas no quadril.

Diante disso, Felipão deve manter o esquema com três zagueiros que atuou na última rodada. Na lateral-esquerda, Guilherme Guedes, autor do único gol gremista contra o América, segue no time.

Um provável Grêmio tem: Gabriel Chapecó; Paulo Miranda, Ruan e Geromel; Vanderson, Fernando Henrique, Victor Bobsin, Jean Pyerre e Guilherme Guedes; Alisson e Ricardinho.

O elenco viajou nesta segunda-feira (26) para Salvador. De lá, após a partida com o Vitória, segue para Atibaia, no interior paulista, onde enfrentará o Bragantino no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro.