Organização de Tóquio confirma 3 novos casos de covid entre atletas; total é de 110

O Comitê Organizador da Olimpíada de Tóquio confirmou 19 novos casos de covid-19 entre os envolvidos nos Jogos, sendo três atletas, nesta sexta-feira (23). O nome dos competidores infectados não foi revelado, mas é de conhecimento que um deles é um contato próximo do jogador de vôlei de praia da República Tcheca que também testou positivo nesta semana.

A poucas horas da cerimônia de abertura do evento, o total de casos de covid nos Jogos de Tóquio chegou a 110. Os números começaram a ser contabilizados no dia 1º de julho e não incluem casos de atletas que apresentaram resultado positivo para a nova doença antes de chegarem à capital japonesa.

Nesta quinta-feira (22), o comitê informou que a skatista holandesa Candy Jacobs e o mesa-tenista checo Pavel Sirucek também testaram positivo para o vírus. Candidata ao ouro, a atleta do skateboard teve que desistir da competição.

Enquanto os casos de covid sobem entre os envolvidos nos Jogos, os números também têm aumentado vertiginosamente no Japão. Nas últimas 24 horas, o país registrou 5300 novas infecções, a maior taxa em dois meses.

Apesar do governo japonês ter declarado estado de emergência, restringindo o horário de funcionamento de bares e restaurantes, o avanço da doença tem sido impulsionado pela variante, forma mais contagiosa do vírus.

Protestos pedem o cancelamento dos Jogos

Cerca de 50 manifestantes se reuniram , nesta sexta-feira, em Tóquio, para exigir o cancelamento dos Jogos Olímpicos. A concentração dos protestos foi em frente ao prédio do Governo Metropolitano de Tóquio e teve canto "não às Olimpíadas" e "salvando a vida das pessoas", além de cartazes dizendo "cancele as Olimpíadas".

Os Jogos, em grande parte sem espectadores e com oposição de grande parte do país anfitrião, serão realizados um ano depois do planejado, adiado por causa da pandemia do coronavírus.