Brasileirão: Diante do América-MG, Grêmio quer se afastar da ponta de baixo da tabela

precoce eliminação sofrida na Sul-Americana O Grêmio precisará superar rapidamente a dor dapara focar na partida deste sábado (24), às 17h, contra o América-MG, na Arena, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ambos na zona de rebaixamento, uma vitória sobre os mineiros é crucial para a recuperação gremista na competição. Atualmente o Tricolor ocupa a 19ª colocação e soma 6 pontos na tabela de classificação, três a menos que o rival deste sábado que aparece logo à frente, em 18º. Em caso de vitória, o Grêmio ultrapassa o América na tabela.

Para a partida, o Tricolor não terá sua zaga titular disponível. Kannemann, suspenso com três cartões amarelos, e Pedro Geromel, com dores no quadril, estão fora. Com isso, Felipão deve ir para o jogo com um esquema reforçado com três zagueiros. Paulo Miranda, Rodrigues e Ruan jogarão juntos.

Douglas Costa, fora das últimas três partidas após ser liberado pelo clube para seu casamento e lua de mel, é a novidade no time, mas a princípio ficará disponível como opção para o segundo tempo no banco de reservas.

Diante dos problemas na lateral-esquerda com os contestados Bruno Cortez e Diogo Barbosa, Guilherme Guedes ganhará sua primeira oportunidade com Felipão e atuará no provável 3-5-2 gremista.

A certeza é que os lesionados Thiago Santos, Ferreira, Maicon, Diego Churín e Luiz Fernando ainda não estão liberados para jogar.

A provável escalação do Grêmio tem Gabriel Chapecó; Paulo Miranda, Rodrigues e Ruan; Vanderson, Fernando Henrique, Victor Bobsin, Jean Pyerre e Guilherme Guedes; Alisson e Diego Souza.

Nesta sexta-feira (23), o grupo de jogadores realizou o último treinamento antes da partida. O Grêmio vem de um retrospecto de seis jogos sem vencer na Arena e tem a chance de superar a sequência negativa diante de um adversário que não sabe o que é vencer o Tricolor em campeonatos brasileiros. Ao todo, 11 partidas já aconteceram entre os dois clubes, com seis vitórias gremistas e cinco empates.