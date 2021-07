Olimpíadas: próxima rival da seleção feminina de futebol, Holanda faz 10 a 3 na Zâmbia

Brasil bateu a China por 5 a 0. Próxima adversária da seleção brasileira feminina de futebol nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a Holanda goleou a seleção da Zâmbia, nesta quarta-feira (22), por 10 a 3. O jogo aconteceu em Miyagi, no duelo válido pela primeira rodada do Grupo F. Com o resultado, as europeias lideram a chave por terem melhor saldo de gols, porque o

Foi a segunda maior diferença de gols da história do futebol feminino nos Jogos Olímpicos. O placar ficou atrás apenas dos 8 a 0 da Alemanha diante da China, em Atenas-2004. Os 13 gols (10 a 3) somados são o maior número de gols em um único confronto válido por uma edição de Olimpíada.

Já no primeiro tempo, as holandesas abriram 6 a 1 no placar. A atacante Miedema, com quatro gols, foi o destaque da partida. Martens (2), Pelova, Beerensteyn, Roord e Van de Sanden completaram o massacre. A jogadora Banda fez todos os gols da equipe africana.

A partida entre Brasil e Holanda, no sábado (24), deverá decidir a primeira colocação do Grupo F. No mesmo dia, Zâmbia e China também duelam e precisam da vitória. Em outros três jogos disputados nesta quarta, a Suécia bateu os Estados Unidos, pelo Grupo G, por 3 a 0, com gols de Blackstenius (2) e Hurtig. Pela mesma chave, a Austrália derrotou a Nova Zelândia por 2 a 1. Já pela Chave E, Japão e Canadá empataram por 1 a 1 na Arena Sapporo. Sinclair abriu o placar para as canadenses, mas Iwabuchi empatou para as anfitriões no fim da disputa.