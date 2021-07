Olimpíadas: ginástica artística masculina estreia na madrugada de sábado

A ginástica artística brasileira chega à Olimpíada de Tóquio com um time tarimbado. Dos sete atletas, cinco já competiram nos Jogos, incluindo dois medalhistas.

Arthur Zanetti, 31 anos, ouro nas argolas em Londres 2012 e prata na Rio 2016, e Arthur Nory, 27 anos, bronze no solo há cinco anos, puxam a fila entre os homens. A equipe masculina conta ainda com Francisco Barreto, 31, Caio Souza, 27, reserva na última edição, e o novato Diogo Soares, 19.

A estreia será às 2h30min deste sábado (24), no horário de Brasília. Zanetti competirá apenas nas argolas, enquanto os outros quatro atletas formam o time que tentará repetir a campanha do Rio, que teve uma final inédita e o 6º lugar. Ficar entre os oito melhores garantirá vaga para a decisão de segunda-feira. Cada atleta almeja também pelo menos uma vaga em finais de aparelhos ou do individual-geral, determinadas de acordo com o desempenho nessa etapa.

A equipe feminina não conseguiu ir à Olimpíada após falhar no Mundial de 2019. Pela primeira vez desde Sydney 2000, o País estará representado apenas nas individuais, com Flavia Saraiva, 21 anos, e Rebeca Andrade, 22. A classificatória será domingo, às 8h20min.