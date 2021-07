Hamilton surpreende e é pole do sprint no GP da Grã-Bretanha

sprint Hamilton surpreendeu a todos e conquistou a pole position dono Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Após a segunda colocação no teino livre 1, o britânico deixou Max Verstappen para trás desta vez. Com isso, o heptacampeão do mundo largará em primeiro lugar na mini-corrida que acontecerá neste sábado (17) para determinar o grid de largada da prova que acontece neste domingo (18), às 11h (de Brasília).

Mesmo com a conquista, Hamilton segue com 100 poles, afinal, a disputa desta sexta (16) definia a ordem de largada para a briga pela pole position, que acontecerá em um formato diferente.

Para fechar a primeira fila, veio Max Verstappen com +0.075. A segunda fica ficou com Valtteri Bottas e Charles Leclerc.

Veja como foi a classificação do sprint

Q1

O Q1 teve Max Verstappen com a melhor volta, marcando 1m26s751. Lewis Hamilton também foi uma surpresa positiva, o britânico ficou em segundo lugar com +0.035.

Depois de o heptacampeão, Charles Leclerc ficou com o terceiro lugar com +0,300. Logo em seguida, o parceiro de Verstappen, Sérgio Pérez ficou com o quatro lugar, com +0.370.

Foram eliminados: Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Nicholas Latifi (Williams), Mick Schumacher (Haas) e Nikita Mazepin (Haas).

Q2

Lewis Hamilton surpreendeu a todos no Q2 e conquistou o primeiro lugar com 1m26s023, deixando Max Verstappen para trás, com 1m26s504. Com 'uma vitória de cada' neste começo de disputa, os dois foram como favoritos para o Q3.

Valtteri Bottas, o atual companheiro de Mercedes do heptacampeão mundial foi o terceiro colocado, fazendo um resultado melhor do que o Q1.

Foram eliminados: Fernando Alonso (Alpine), Pierre Gasly (Alpha Tauri), Esteban Ocon (Alpine), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) e Lance Stroll (Aston Martin).

Q3

Na parte decisiva do classificatório, Hamilton fez 1m26s134 e garantiu a primeira colocação no sprint, que acontecerá no sábado, às 11h (de Brasília). Logo em seguida, veio Max Verstappen. A segunda fila ficou com Valtteri Bottas e Charles Leclerc.

Próximos passos

Os pilotos voltam à pista neste sábado, às 8h (de Brasília) para o segundo treino livre. Depois disso, no mesmo dia, às 12h30min (de Brasília) acontecerá o sprint, uma corrida de apenas 17 voltas e sem pit stops. É o resultado desta mini-corrida que vai determinar o grid para o GP de domingo.

Além de definir a largada, a novidade dará três pontos para o primeiro colocado, dois para o segundo e um para o terceiro. O sprint está sendo testado em Silverstone e voltará a ser usado em duas outras provas da Fórmula 1 ao longo do ano.

Confira o Grid de Largada do Sprint do GP da Grã-Bretanha

1- Lewis Hamilton (Mercedes)

2- Max Vesrtappen (Red Bull)

3- Valtteri Bottas (Mercedes)

4- Charles Leclerc (Ferrari)

5- Sérgio Pérez (Red Bull)

6- Lando Norris (McLaren)

7- Daniel Ricciardo (McLaren)

8- George Russel (Williams)

9- Carlos Sainz (Ferrari)

10- Sebastian Vettel (Aston Martin)

11- Fernando Alonso (Alpine)

12- Pierre Gasly (Alpha Tauri)

13- Esteban Ocon (Alpine)

14- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

15- Lance Stroll (Aston Martin)

16- Yuki Tsunoda (Alpha Tauri)

17- Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

18 - Nicholas Latifi (Williams)

19 - Mick Schumacher (Haas)

20 - Nikita Mazepin (Haas)

Primeiro treino livre

Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido, desta sexta, no primeiro treino livre do GP da Inglaterra de Fórmula 1.

O piloto cravou 1min27s035 em sua volta mais rápida em Silverstone. O top 3 ainda teve Lando Norris, da McLaren, com 1min27s814, e Lewis Hamilton, da Mercedes, com 1min27s815.