Apenas uma partida irá abrir a disputa da oitava rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C na noite desta sexta-feira e será justamente um 'duelo dos desesperados', já que reúne os dois times que estão na zona de rebaixamento do Grupo B. Após anunciar a saída do técnico Hélio Vieira, o São José-RS recebe o Oeste-SP, que ainda busca a primeira vitória, no estádio Francisco Novelletto, às 20h.

Com cinco pontos ganhos e um retrospecto de uma vitória, dois empates e quatro derrotas, o time gaúcho é nono colocado. Em situação ainda pior e também vindo de uma mudança de técnico após a saída de Roberto Cavalo, o Oeste é lanterna da chave com apenas dois.

Sem confirmar um novo comandante, o time paulista terá o auxiliar permanente Sérgio Alexsandro à beira do gramado de forma interina. Paraná e Mirassol, primeiros times fora do Z2, somam sete pontos.

A oitava rodada seguirá no decorrer do final de semana, com jogos no sábado, domingo e segunda-feira. Destaque para o Criciúma, que após perder a invencibilidade, tenta voltar a vencer para voltar a liderança do Grupo B. O time catarinense irá visitar o Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo.

Nesta primeira fase, os 20 times estão divididos em dois grupos regionalizados. Ao fim de 18 rodadas, os quatro melhores de cada chave avançam para a segunda fase do campeonato e os dois últimos serão rebaixados à Série D.

Confira os jogos da 8ª rodada da Série C:

Sexta-feira

20h

São José-RS x Oeste-SP

Sábado

11h

Mirassol-SP x Criciúma-SC

15h

Jacuipense-BA x Botafogo-PB

17h

Santa Cruz-PE x Tombense-MG

Figueirense-SC x Botafogo-SP

19h

Paysandu-PA x Altos-PI

Domingo

11h

Volta Redonda-RJ x Floresta-CE

16h

Ituano-SP x Ypiranga-RS

18h

Ferroviário-CE x Manaus-AM

Segunda-feira

20h

Paraná-PR x Novorizontino-SP