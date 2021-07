Entenda como será o final de semana inédito da F1

A Fórmula 1 vai testar um novo formato de disputa no GP da Grã-Bretanha, que será realizado neste fim de semana. No sábado (17), o grid de largada será definido por uma corrida mais curta, com um terço da duração da prova de domingo, valendo pontos para o campeonato. O grid desta corrida curta, que ganhou o nome oficial de "sprint", será definido nestaa sexta-feira (16).

Esse novo formato vai se repetir no GP da Itália, em setembro, e em outra prova fora da Europa, possivelmente no Brasil. Trata-se de uma tentativa de tornar as sextas-feiras mais atrativas, já que hoje só são realizadas duas sessões de treinos livres no primeiro dia de atividades, ao mesmo tempo em que a Fórmula 1 estuda a possibilidade de diminuir a duração de suas corridas, uma vez que há a avaliação de que o público mais jovem preferiria GPs mais curtos.

"Aquela corrida de duas voltas que acabamos tendo em Baku foi um dos melhores momentos da temporada até aqui", lembrou o diretor técnico da F1, Ross Brawn. "Isso não será tão intenso, mas carrega a mesma ideia de pilotar com o pé embaixo, sem estratégia, sem pit stops, em um pouco mais de meia hora de ação", completou.

Não que todo mundo concorde. Lewis Hamilton acredita que a corrida do sábado será "um trem", já que os pilotos não vão querer arriscar. "Tomara que tenhamos ultrapassagens, mas não acho que será muito emocionante", prevê o inglês.

Se a novidade for bem recebida, a ideia não é mudar todo o campeonato no futuro, e sim escolher algumas pistas em que as ultrapassagens são mais comuns para que elas adotem esse formato. Afinal, o calendário da F1 vem se expandindo cada vez mais, e a avaliação é de que ter um formato apenas pode ser monótono.

Como vai funcionar o formato do GP da Grã-Bretanha

Classificação da sexta-feira: Após apenas uma sessão de treinos livres de 1h de duração (geralmente, são realizadas três sessões de 1h cada), os pilotos vão disputar a sessão de classificação tradicional, dividida em três partes (Q1, Q2 e Q3). Essa sessão, que começa às 14h pelo horário de Brasília, vai definir o grid de largada para a classificação sprint do sábado.

Sprint do sábado: Com o grid definido pela sessão da sexta-feira, o sprint terá 100km, o que significa 17 voltas em Silverstone, com largada às 12h30min. Não há troca de pneus obrigatória, e os pilotos podem escolher com qual composto largam. O resultado do sprint vai definir o grid de largada para o GP da Grã-Bretanha. Os três primeiros ganharão pontos (3 para o primeiro, 2 para o segundo e 1 para o terceiro). Não haverá cerimônia de pódio, mas o vencedor ganhará um troféu.

Corrida do domingo: Com o grid definido pelo sprint, o GP da Grã-Bretanha tem largada às 11h e terá 52 voltas, como de praxe, e a pontuação é a mesma das outras provas (25 pontos para o vencedor até 1 ponto para o décimo colocado, com um ponto extra dado a quem fizer a volta mais rápida contando que o piloto termine dentro do top 10). Há a obrigatoriedade de usar pelo menos dois compostos de pneus diferentes, então a corrida terá pit stops.

Perguntas e respostas sobre o novo formato da Fórmula 1

Quem fica com a pole nas estatísticas?

O vencedor do sprint, e não quem fizer o tempo mais rápido na classificação de sexta-feira.

Quantos jogos de pneus estarão disponíveis?

Cada piloto terá direito a um jogo a menos do que o normal - 12 jogos de pneus de pista seca em vez de 13. A escolha de pneus é totalmente livre para as duas corridas (a sprint de sábado e a de domingo). Ou seja, cai a regra de que os pilotos que vão para o Q3 precisam largar com os pneus com os quais fizeram seus melhores tempos no Q2.

Como fica o parque fechado?

Em um fim de semana normal na Fórmula 1, poucas configurações podem ser alteradas a partir do momento em que o carro vai à pista pela primeira vez na classificação, no que é chamado de "regime de parque fechado". Esse regime começa a valer a partir da sessão de classificação da sexta-feira, obrigando as equipes a encontrarem uma configuração que seja boa tanto para uma volta lançada quanto para os dois tipos de corrida.

E se houver um acidente no sprint?

O processo é o mesmo de um acidente na classificação: o regime de parque fechado permite trocas de peças e reparos caso haja algo quebrado. Mudanças nos freios e nos dutos de freio também serão permitidas.

Quem vai pagar a conta por uma corrida a mais?

Esse foi um entrave porque, justamente em 2021, está entrando em vigor um teto orçamentário para as equipes. A solução foi negociar com as equipes um pacote de cerca de US$ 500 mil para os três fins de semana em que o sprint deve ser realizado, além de uma compensação extra no caso de acidentes no sábado.