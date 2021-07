Futebol Feminino: Andressa Alves destaca foco no ataque na reta final da preparação para a Olimpíada

últimos dias de preparação visando os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 Após duas semanas de trabalho intenso em Portland, nos Estados Unidos, a seleção brasileira feminina se encaminha para seus. Sob o comando da sueca Pia Sundhage e de toda a comissão técnica, a equipe chega na reta final dos treinamentos em alta voltagem. Às vésperas da estreia, Andressa Alves revelou que o foco das atividades tem sido voltado para o setor ofensivo.

A atacante da seleção brasileira admitiu que há margem para desenvolvimento ofensivo no time. De acordo com Andressa Alves, o objetivo é se reconectar, de forma coesa, com as características pelas quais o futebol brasileiro é reconhecido mundialmente.

"Pelo fato da Pia ser europeia, a gente vem trabalhando muito tecnicamente, taticamente principalmente. É algo que ainda podemos evoluir, por isso a Pia trabalha tanto com a gente. Até por isso nós melhoramos muito defensivamente. Precisamos melhorar ofensivamente, criar mais jogadas ofensivas, sermos mais agressivas, trazer essa parte do futebol brasileiro, que é bastante ofensivo”, aponta.

A atacante enaltece também a preparação defensiva, explicando porque o time vem tomando poucos gols. “Agora, precisamos evoluir um pouco ofensivamente, a gente vem trabalhando para isso. Temos que ter mais criatividade, variar bastante as opções ofensivas. Afinal de contas, é o que o brasileiro tem de melhor, que é o improviso, o drible. Ainda temos esse 'restinho' de tempo para poder trabalhar até a estreia. E, claro, que estamos bem ansiosas para estrear", reforçou.

Mas apesar de todo esforço e treinos intensos na reta final de preparação, o clima na seleção feminina é dos mais leves possíveis. Com as atletas em sintonia dentro e fora de campo, a atmosfera desencadeia em brincadeiras e atividades bem-humoradas. Uma das 'líderes da resenha', Andressa Alves explica que a alegria no cotidiano é fundamental para um melhor desempenho.

"Sim, estou em todos os vídeos de brincadeiras e resenhas. Trazer alegria para o nosso dia a dia é muito importante. Porque a gente só tem esse grupo, nossa família e amigos estão no Brasil. Quanto mais a gente treinar feliz, mais vamos render. Mas, claro, sabemos da importância que é vestir a camisa do Brasil, então sabemos os momentos de estarmos sérias também. Quando estamos dentro de campo, sempre damos nosso melhor, mas a alegria do Brasil sempre tem que estar aqui, temos que demonstrar isso onde quer que a gente for", concluiu.