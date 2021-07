Série B - Na abertura da 12ª rodada, nesta sexta-feira (16), jogam Confiança-SE x Guarani (19h) e Sampaio Corrêa-MA x Coritiba (21h30min). No sábado (17) tem Brasil-Pel x Vitória (11h), Goiás x Londrina (16h), Cruzeiro x Avaí (16h30min), Ponte Preta x Remo (18h30min), Brusque x Botafogo e Operário-PR x CSA (19h). No domingo (18), se enfrentam Vasco x Náutico (16h) e CRB x Vila Nova-GO (20h3min).

Série C - Na abertura da 8ª rodada do Grupo B, nesta sexta-feira (16), às 20h, no Passo D'Areia, o São José recebe o Oeste-SP. No domingo, às 16h, o Ypiranga de Erechim vai até o interior paulista enfrentar o Ituano.

Série D - Pela 7ª rodada do Grupo 8, sábado, às 19h, em Bento Gonçalves, o Esportivo recebe o Joinville. No domingo, às 15h, em Santa Catarina, o Aimoré visita o Juventus. E, no mesmo horário, no Centenário, o Caxias enfrenta o Marcílio Dias.

Fórmula 1 - Neste final de semana, será disputada a 10ª etapa do Mundial, no Circuito de Silverstone, na Inglaterra. A prova será palco da primeira classificação Sprint da categoria, com o grid de largada sendo definido em uma corrida de 100 quilômetros no sábado, às 12h30min. O treino classificatório será nesta sexta-feira, às 14h. O pole-position levará três pontos, o 2º, dois, e o 3º, um ponto. A largada do GP ocorre às 11h de domingo.

Tóquio 2020 - O COI anunciou nesta quinta-feira (15) que a cerimônia de entrega de medalhas das Olimpíadas passará por mudanças devido à pandemia da Covid-19. Não haverá abraços ou apertos de mão.