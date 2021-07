Copa Sul-Americana: no Equador, Grêmio busca se reencontrar com a vitória

Ainda sem vencer no Brasileirão Em um novo campeonato, o Grêmio tenta mudar os ares para voltar a vencer. Na noite desta terça-feira (13), às 19h15min, o Tricolor comandado por Luiz Felipe Scolari encara a LDU, na altitude de Quito, no Equador, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana.e sem marcar há cinco jogos, o torneio continental pode servir como teste para que a equipe se encaixe mais rápido no Nacional.

E para isso, Felipão não contará com cinco jogadores: Geromel, Rafinha, Victor Bobsin, Ferreira e Pinares. O zagueiro trata um edema muscular e já começou a fisioterapia. Já Rafinha e Bobsin foram preservados por desgaste. O meia chileno não viajou com o grupo pois apresentou sintomas gripais.

O caso que mais preocupa é Ferreirinha. Ele deixou o clássico Grenal no intervalo, com dores no joelho direito. Após passar por exames foi diagnosticado uma lesão parcial no ligamento colateral medial. O departamento médico descartou a necessidade de cirurgia e o atacante já começou o tratamento. A previsão é de que Ferreira fique fora dos gramados por pelo menos um mês.

entrevista pós-Grenal, Felipão Naafirmou que não irá poupar o grupo nas copas (Sul-americana e do Brasil) e que o Grêmio vai entrar para vencer, mesmo que a situação delicada da lanterna do Brasileirão preocupe. Com tantos desfalques, o Tricolor pode ir a campo com Gabriel Chapecó; Vanderson, Ruan, Kannemann e Cortez; Fernando Henrique, Darlan, Douglas Costa, Alisson (Jean Pyerre) e Léo Pereira; Diego Souza.

Nesta segunda-feira (12), a direção gremista informou que irá liberar Douglas Costa para o seu casamento, que ocorrerá no Rio de Janeiro, no próximo final de semana. Com isso, o camisa 10 não enfrentará o Fluminense, pelo Brasileirão, se reapresentando na próxima segunda-feira (18).

Enquanto isso, o departamento de futebol segue de olho no mercado. Mesmo com a ótima atuação de Chapecó no Grenal e com Brenno na seleção olímpica, um novo goleiro, mais experiente, está sendo buscado. Fábio, do Cruzeiro, foi tentado, mas a direção do clube mineiro não liberou. Outro nome cogitado foi o do volante Paulinho, que atuou com Felipão na China. O jogador confirmou a sondagem, mas disse que não houve proposta efetiva.