Segunda-feira de apresentações e possíveis saídas no Colorado

Mesmo que a situação financeira do clube seja delicada, o Inter está buscando reforços para o técnico Diego Aguirre. Nesta segunda-feira (12), a direção apresentou oficialmente o zagueiro Gabriel Mercado. O argentino chegou a Porto Alegre por indicação do treinador uruguaio, que já trabalhou com ele no Catar. O jogador de 34 anos, com possibilidade de atuação ainda na lateral-direita, estará liberado a partir de agosto.

Mercado afirmou que prefere atuar na zaga, mas caso Aguirre precise, pode contar com ele pelo lado. "A posição que mais gosto é ser zagueiro. Repito: a posição será definida pelo treinador. Sei que o calendário é exigente. Os jogadores precisam descansar, têm problemas e há necessidade de atuar em outra função", explicou.

O atleta argentino disse que conversou com D'Alessandro antes de fechar com o Inter: "Já conheço perfeitamente o clube. Uma equipe gigante da América. Sou amigo do D'Alessandro. Ele me falou das maravilhas daqui, assim como Victor (Cuesta) e Renzo (Saravia)", contou. Mercado falou ainda sobre Aguirre: "Ajuda a conhecer o corpo técnico, saber a forma como trabalham. Gosto da exigência, lutar em cada partida. E isso coincide com colegas que falam o mesmo idioma e também o Taison, que fala espanhol", acrescentou.

Por outro lado, nesta segunda-feira surgiu a notícia do interesse do futebol árabe em Edenilson. Embora a direção não confirme a sondagem ou, até mesmo, que tenha recebido uma proposta, o Al Shabab está interessado em contar com o meio-campista. Entretanto, o jogador só seria liberado mediante o pagamento da multa rescisória de US$ 4 milhões (R$ 20,7 milhões). O pedido por Edenilson partiu do técnico brasileiro Péricles Chamusca, que comanda a equipe.