Porto Alegre: vereador Mauro Pinheiro quer acelerar votação de PL que autoriza público em estádios

Conmebol autorizou o retorno da torcida às arquibancadas No domingo (11), aa partir das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana, da qual participam Inter e Grêmio, respectivamente. Aproveitando o anúncio, o vereador Mauro Pinheiro (PL) quer acelerar a votação do Projeto de Lei 35/21, em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre, que tem o objetivo de autorizar a presença de público em eventos esportivos na Capital mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus.

A ideia é que a presença da torcida não ultrapasse 25% da capacidade prevista no Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI) para cada setor ou área do estádio, considerando o público e os trabalhadores necessários para o evento. Os protocolos e regramentos ditados pelo governo do Estado e pelo município de Porto Alegre deverão ser obedecidos. Sobre a volta de torcedores à Arena e ao Beira-Rio, o governo do RS ainda não se posicionou, já que aguarda ser informado oficialmente sobre o assunto