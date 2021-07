Nos pênaltis, Itália supera a Inglaterra e conquista o bi da Eurocopa

Comandados pelos experientes zagueiros Chiellini e Bonucci, neste domingo (11), a Itália calou o Estádio de Wembley com uma vitória nos pênaltis. Sob o comando do técnico Roberto Mancini, os italianos ficaram no empate em 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. Da marca da cal, melhor para a Azzurra, que foi mais competente e venceu por 3 a 2, após os ingleses desperdiçarem três cobranças.