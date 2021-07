Juventude luta até o fim e arranca empate do Atlético-GO no Jaconi

Jogando em casa, no Estádio Alfredo Jaconi, o Juventude acreditou até o fim e conseguiu o empate aos 51 minutos da segunda etapa diante do Atlético-GO, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, realizada neste domingo (11). A igualdade por 1 a 1 deixa as duas equipes no meio da tabela. O Atlético ocupa momentaneamente a 9ª colocação, com 15 pontos, enquanto o clube de Caxias do Sul aparece em 12º, com 13.

O primeiro tempo foi de oportunidades dos dois lados, mas com prevalência dos goleiros Marcelo Carné (Juventude) e Fernando Miguel (Atlético-GO), com pelo menos duas boas defesas cada.

Na segunda etapa, os zeros saíram do placar. Aos 31, cinco minutos depois de entrar, Zé Roberto aproveitou lançamento longo de Natanael e, mesmo sem ângulo, cabeceou para encontrar as redes pelo Atlético.

O próprio Zé Roberto poderia ter liquidado o jogo aos 46, quando recebeu completamente livre e de frente para o gol, mas chutou em cima de Marcelo Carné. A oportunidade de ouro fez falta, já que aos 49 Gabriel Baralhas tocou com a mão na bola dentro da área. Pênalti para o Juventude, convertido por Matheus Peixoto, vice-artilheiro da competição, com seis gols.

As duas equipes voltam a campo no próximo domingo (18). O Atlético-GO recebe o Palmeiras e o Juventude pega o Inter, no Beira-Rio.