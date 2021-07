Felipão diz que situação do Grêmio é delicada e elogia a postura dos jogadores

O técnico Luiz Felipe Scolari fez sua reestreia no comando do Grêmio no empate sem gols no Grenal neste sábado (10) à tarde, na Arena do Grêmio, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Grêmio segue na lanterna, agora com três pontos e ainda sem vitória na competição. Na sua primeira entrevista no retorno ao clube gaúcho, treinador tratou de mostrar a real situação a todos.

"A situação é delicada, os jogadores sabem, todos nós sabemos. Mas tivemos alma no clássico e isso me deixa feliz. Não é de um dia para o outro que sairemos desta situação. Temos que trabalhar. Eu cheguei e só conversei com os atletas, não pude trabalhar nada de tática. Tenho apenas três dias de Grêmio", ressaltou.

O treinador tratou de tranquilizar o torcedor. "Vamos ter um time aguerrido. Aos poucos vamos trabalhando. Estou feliz, porque vi uma equipe unida em campo, com os mais experientes dando suporte aos mais novos. Eu acredito nos jogadores e vamos sair dessa juntos".

Para o Grenal 433, o Tricolor veio com três mudanças no time titular. Bruno Cortez, Alisson e Fernando Henrique foram as novidades. Ainda na entrevista, Felipão explicou o porquê das entradas de Cortez e Alisson: “Eu sabia que teríamos dificuldades porque estamos numa situação de mais dificuldades que o Inter. Cortez é um jogador com qualidade defensiva muito boa, é alto e ajuda numa bola parada. O Alisson é um jogador extremamente tático e que pode, no momento atual, compor uma situação dando tranquilidade ao lateral do lado que ele está jogando”.

O goleiro Gabriel Chapecó foi um dos destaques do time dentro de campo. Com pelo menos três defesas, ele garantiu o empate sem gols no clássico. "Muito feliz pela estreia em Grenal. Tenho me preparado muito. Agradeço pela confiança. Acho que a defesa do Yuri Alberto de mão trocada no segundo tempo foi a mais complicada".

Pelo Brasileiro, o Grêmio joga no sábado (17) contra o Fluminense, às 21h, no Maracanã. Antes, encara a LDU, pela primeira partida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada em Quito, no Equador, na próxima terça-feira (13) às 19h15.