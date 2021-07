Jovem de 24 anos será a primeira brasileira na Copa do Mundo de xadrez

Quando Julia Alboredo olha ao redor, raramente encontra alguém parecido com ela. A maioria dos que se sentam à sua frente ou ao lado são homens, por isso é tão fácil se espelhar na protagonista do livro e da aclamada série "O Gambito da Rainha", da Netflix.

Assim como a jovem fictícia Beth Harmon, Julia vai enfrentar, aos seus 24 anos, a partir da próxima segunda-feira (12), um dos maiores torneios globais de xadrez: a Copa do Mundo feminina, na Rússia. E será a primeira brasileira a fazer isso.

"Geralmente você é a única, e isso incomoda. O número de praticantes homens e mulheres é incomparável. Vejo muitas meninas parando quando entram na faculdade ou porque ficaram grávidas", conta com a voz doce e o riso tímido.

Além de quebrar tabus, participar da competição será um jeito de dar visibilidade ao esporte em um País que quase não percebeu quando um jovem do interior paulista venceu o melhor enxadrista do mundo. Aos 23 anos, Luis Paulo Supi surpreendeu o norueguês Magnus Carlsen, 30 anos, em um amistoso on-line no ano passado.

"Os brasileiros acham que só pessoas velhas ou com certa inteligência podem jogar, mas é um esporte que é para todos. Não diferencia gênero, idade nem condições físicas", afirma a atleta, com sotaque interiorano de Jandira, município de São Paulo onde mora com a família.

No xadrez, não há torneios apenas masculinos. As mulheres podem se inscrever tanto na categoria "absoluta" quanto na feminina. Normalmente se começa ainda criança e o auge chega por volta dos 30 anos, já que o desgaste mental é exaustivo e um jogo pode chegar a seis horas com mínima alimentação.

À semelhança da vivida pela personagem da série, a história de Julia no jogo começa com um mentor. Em vez do zelador do orfanato, essa figura é seu pai. O administrador e enxadrista amador Ricardo Alboredo, 60 anos, foi quem introduziu a ela o movimento das peças.

Matriculou a filha no Colégio Albert Sabin, na zona oeste paulistana, onde começou a aperfeiçoar a técnica aos seis anos de idade. Aos nove, foi descoberta por um treinador, mas continuou colocando o xadrez na mesma caixinha de hobbies do futebol e do piano.

Só depois do ensino médio e de alguns torneios passou a ver a atividade como escolha de vida. "Por que não?", perguntou-se. Desde então, acumulou diversos campeonatos escolares, universitários, nacionais e mundiais, incluindo três Olimpíadas da modalidade.

Hoje, Julia divide as quatro horas diárias de treino com o trabalho em uma empresa que transmite partidas e a faculdade à noite. Cursa no Mackenzie o último ano de química - que, segundo ela, tem em comum com o esporte as infinitas possibilidades e combinações.

“A beleza do xadrez está em encontrar planos”, afirma. E isso jamais poderá ser feito por um computador. A máquina é usada para simular as partidas nos treinos e equivale ao doping nas competições, por isso existem medidas "anti-cheating" (antitrapaça) tanto nos jogos online como nos presenciais.

Ela acabou levando o método para a vida. Tudo o que quer comprar coloca em uma planilha. Arquiteta os planos com antecedência e preza pela organização, principalmente da sua própria agenda. Mas também permite certa folga para o que é incalculável.

"Sempre deixei a vida levar um pouco. Gosto muito de química, mas jogar torneios também me anima. Por enquanto, sigo mais no xadrez, e não sei se quero morar fora. A faculdade foi um plano B, para ter mais uma opção se eu ficar na bad com o xadrez", especula.

"Tem uma fama de que jogadores muito bons ficam meio loucos, não quero ficar assim, não", brinca, relembrando o caso do norte-americano prodígio Bobby Fischer (1943-2008), que passou anos recluso e foi uma das inspirações para a protagonista de O Gambito da Rainha.

A poucos dias de embarcar, Julia já sentia a adrenalina do mata-mata que enfrentará em Sóchi, na Rússia. Nem ela parece acreditar que chegou até ali. Atual vice-campeã brasileira, foi indicada para a Copa há cerca de um mês pela Confederação Brasileira de Xadrez - a hexacampeã Juliana Terao, 29 anos, declinou do convite por motivos pessoais. Vai começar encarando a polonesa Jolanta Zawadzka, 34.

O esporte é regido pelo chamado "rating" da Fide (Federação Internacional de Xadrez), um sistema de pontos que ranqueia os atletas. Com 2.182 pontos, Julia está em 10.484º lugar no mundo. Já a adversária acumula 2.403 pontos e sustenta a 2.072ª posição.