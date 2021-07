Eurocopa: Itália e Inglaterra disputam título de melhor seleção do Velho Continente

Itália Inglaterra O domingo (11) será marcado pela definição do campeão da Eurocopa 2020.se enfrentam no mítico Estádio de Wembley, em Londres, às 16h. Ambas as equipes passaram por prorrogação nas semifinais, eliminando Espanha e Dinamarca. Os italianos tentam repetir a conquista de 1968, quando superaram a extinta Iugoslávia. A Squadra Azzurra acumula, ainda, dois vices, em 2000 e 2012, para França e Espanha, respectivamente. O duelo terá transmissão na RBSTV e pelo SporTV.

Os ingleses chegam à primeira decisão de Euro, reencontrando uma final desde a Copa do Mundo de 1966, quando levaram o título. Para acabar com esse jejum, o técnico Gareth Southgate conta com a habilidade e os gols de Sterling e Harry Kane. Já a Itália, de Roberto Mancini, confia bastante na força defensiva dos zagueiros Bonucci e Chiellini, além do trio de ataque com Insigne, Chiesa e Immobile.