Indicado por Aguirre, Gabriel Mercado é o novo reforço do Inter

A deficiência técnica no setor defensivo do Inter fez com que a direção agisse rápido e fosse ao mercado em busca de um reforço para o elenco do Inter. Nesta segunda-feira (5), a direção oficializou o argentino Gabriel Mercado. O jogador de 34 anos estava sem clube desde que deixou o Al-Rayyan, do Catar. Por lá, disputou 48 partidas e marcou quatro gols. O argentino assinou contrato até dezembro de 2022.

Indicado pelo técnico Diego Aguirre, que trabalhou com Mercado no mundo árabe, o jogador atua tanto na defesa quanto na lateral. O atleta tem boa imposição física e disputou a Copa do Mundo da Rússia pela seleção argentina.

Mercado só poderá vestir a camisa colorada em agosto, já que precisa esperar o término da janela de transferências internacionais, quando ocorre uma nova abertura.

Sem poder contar com Rodrigo Moledo, que se recupera de uma grave lesão até o final desta temporada, a busca por um zagueiro mais rodada se deve a pouca experiência de Lucas Ribeiro, Zé Gabriel e Pedro Henrique. Além deles, o uruguaio Bruno Méndez foi contratado por empréstimo junto ao Corinthians.

Mercado foi revelado pelo Racing, depois passou por Estudiantes e River Plate, onde conquistou a Libertadores de 2015, comando por Marcelo Gallardo. Em seguida, se transferiu para o Sevilla, da Espanha.

Enquanto isso, Aguirre começou a preparar o time que recebe o São Paulo, nesta quarta-feira (7), pelo Brasileirão. Para o confronto, ele não contará com Víctor Cuesta e Edenilson, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Com isso, Bruno Méndez deve fazer sua estreia.