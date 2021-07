Vôlei de Praia: definidos os adversários do Brasil em Tóquio

O Brasil conheceu nesta segunda-feira (5) seus primeiros adversários nas disputas do vôlei de praia nas Olimpíadas de Tóquio 2020. Em sorteio realizado pela manhã, em Moscou (Rússia), três das quatros duplas nacionais ficaram como cabeças de chave: no feminino, Ágatha e Duda (Grupo C) e Ana Patrícia e Rebecca (Grupo D), e no masculino Alison e Álvaro Filho (Grupo D). Os parceiros Evandro/Bruno Schmidt caíram na chave E.

As adversárias de Ágatha e Duda no Grupo C serão Bansley/Brandie (Canadá), Wang/Xia (China) e Gallay/Pereyra (Argentina). Ágatha já foi medalhista de prata na Rio 2016 ao lado de Bárbara Seixas. No Grupo D, as cabeças de chave Ana Patrícia e Rebecca terão pela frente Claes/Spencil (EUA), Kravcenoka/Graudina (Letônia) e Makokha/Khadambi (Marrocos).

No torneio masculino, Alison e Álvaro Filho (BRA) enfrentam Brouwer/Meewsen (HOL), Lucena/Dalhausser (EUA) e Azaad/Capogrosso (ARG). Já Evandro e Bruno Schmidt pegam Fijalek/Bryl (POL), Marco Grimalt/Esteban Grimalt (CHI) e Elgraoui/Abicha (MAR).

Alison e Bruno Schmidt já formaram dupla em Londres 2012 e Rio 2016, quando conquistaram duas medalhas de ouro para o Brasil.

Do total de 24 duplas que iniciarão a disputa em Tóquio em 24 de julho, avançam direto às oitavas de final as duas primeiras colocadas em cada chave (serão ao todo seis). Além delas, também se classificarão as duas melhores terceiras colocadas. Haverá ainda repescagem entre o restante das terceiras colocadas e a dupla que vencer também garantirá presença nas oitavas.

Nos últimos 25 anos, o Brasil sempre subiu ao pódio em Olimpíadas. No feminino, o País conquistou um ouro, três pratas e dois bronzes. Na disputa masculina, foram mais dois ouros, duas pratas e um bronze.

Medalhistas no vôlei de praia