Com maior delegação da história dos Jogos Olímpicos, Sogipa vai em busca de medalhas

Com a maior delegação de sua história em uma edição dos Jogos Olímpicos, a Sogipa terá em Tóquio sete representantes que irão em busca de uma medalha olímpica. Nesta quarta-feira (30), o clube realizou uma homenagem na despedida dos atletas que, a partir do dia 23 de julho, se unem à delegação brasileira no Japão.

Com a convocação da Confederação Brasileira de Judô, cinco judocas irão brigar por medalhas em Tóquio: Mayra Aguiar, Maria Portela, Daniel Cargnin, Rafael Macedo e Ketleyn Quadros. Se juntam a eles, os saltadores Samory Uiki e Almir Júnior, que já tinham o índice olímpico para o salto em distância e o triplo, respectivamente.

Além de marcar a despedida dos representantes sogipanos, o evento detalhou a prestação de contas, tanto dos recursos arrecadados quanto dos resultados alcançados, aos patrocinadores do Projeto Olímpico e à toda comunidade gaúcha. Os cinco judocas estiveram presentes, já os atletas Almir Júnior e Samory Uiki estão realizando a fase final de preparação na Europa e não participaram da cerimônia.

"Todos os gaúchos podem esperar muito esforço e vontade da nossa parte. Estamos treinando muito e, agora, vamos em busca de mais uma medalha para a Sogipa. Eu acredito", disse Mayra Aguiar, que faturou um bronze em Londres 2012 e Rio 2016.

O presidente da Sogipa, Carlos Wüppel, fez um resumo dos resultados do ciclo olímpico, que começou em 2016. "A formação da maior delegação da história da Sogipa nos Jogos Olímpicos é fruto do trabalho de várias pessoas e da confiança de várias empresas. Ninguém faz nada tão grande sozinho", afirmou. Os atletas receberam uma homenagem do clube, enquanto os patrocinadores um certificado de "Amigo do Esporte" pela contribuição ao Projeto Olímpico.