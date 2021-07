Com mudanças, Grêmio enfrenta o Juventude mirando 1ª vitória no Brasileiro

O Grêmio terá mais mudanças em busca da primeira vitória no Brasileirão. E para isso, o Tricolor terá um clássico. Nesta quarta-feira (30), às 21h30min, os comandados de Tiago Nunes sobem a Serra para enfrentar o Juventude. Em Caxias do Sul, o termômetro prevê uma temperatura de 2°C, com sensação térmica negativa, mas o confronto promete ser quente dentro de campo.

À beira do gramado, o clima também promete pegar fogo. Tiago Nunes já começa a ser bastante questionado e, a cada jogo, o treinador está sendo observado e cobrado. Mesmo que a direção gremista afirme estabilidade ao profissional, a torcida já começou uma campanha pedindo a saída do comandante. Faixas foram espalhadas por pontos tradicionais de Porto Alegre, com críticas a Tiago Nunes e ao presidente Romildo Bolzan Júnior.

empate sem gols com o Fortaleza, no domingo (27) A principal baixa na equipe é o volante Thiago Santos. Após deixar o gramado mais cedo no, o jogador teve confirmada a lesão muscular na coxa esquerda e o afastando dos gramados de quatro a seis semanas. Normalmente, Lucas Silva é a opção do treinador.

Entretanto, a lentidão que o jogador dá ao meio-campo pode provocar uma mudança. Sem o volante titular desde que chegou ao Tricolor, Tiago Nunes pode recuar Victor Bobsin, colocando Darlan na equipe. Sem Kannemann, expulso no domingo, Paulo Miranda formará dupla com Geromel. Dessa forma, o time pode ir a campo com Gabriel Chapecó; Rafinha, Geromel, Paulo Miranda e Diogo Barbosa; Darlan (Lucas Silva), Victor Bobsin e Matheus Henrique, Douglas Costa e Ferreira; Diego Souza.