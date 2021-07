Inter promove drive-thru para troca de cestas básicas por materiais esportivos

O Sport Club Internacional está promovendo a campanha "Gigante Solidário" para ajudar pessoas afetadas pela crise da Covid-19. Entre esta sexta-feira (2) e sábado (3), sócios em dia e Colorados do Coração poderão trocar cestas básicas por kits com materiais esportivos de patrocinadores de temporadas passadas (2016, 2017 e 2018).

No total, o time terá um estoque de 800 kits com itens variados e tamanhos conforme a disponibilidade para distribuição. As cestas básicas devem ser adquiridas no Banco de Alimentos, no Centro de Eventos, por R$ 80,00 cada (confira os valores abaixo). O pagamento pode ser feito por PIX, débito ou em dinheiro.

As doações serão contabilizadas e encaminhadas a entidades parceiras do Inter, indicadas por torcidas organizadas, consulados e pelo Banco de Alimentos.

O drive-thru solidário ocorrerá entre 10h e 17h no Centro de Eventos do completo Beira-Rio. A entrada será pela Rua Nestor Ludwig (Rua A), na lateral do Gigantinho.

Kits e valores correspondentes

Número 1

Kit: 1 casaco, 1 calça, 1 camisa, 1 camisa de goleiro, 2 calções 1 meia

Valor: cinco cestas básicas (R$ 400,00)

Disponibilidade: 100 kits

Número 2

Kit: 1 moletom, 2 camisas, dois calções e 2 meias

Valor: três cestas básicas (R$ 240,00)

Disponibilidade: 300 kits

Número 3

Kit: 2 camisas, 2 calções e 2 meias

Valor: uma cesta básica (R$ 80,00)

Disponibilidade: 100 kits

Número 4

Kit: 1 calção, 1 bermuda e 1 meia

Valor: 10kg de alimento não perecível, exceto sal e açúcar (R$ 30,00)

Disponibilidade: 300 kits