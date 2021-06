Responsáveis pelo caso Caboclo foram indicados ou têm ligação com Del Nero

O destino do presidente afastado Rogério Caboclo na comissão de ética da CBF será decidido por integrantes indicados por Marco Polo Del Nero, seu antigo mentor, agora transformado em inimigo.

O dirigente foi afastado em 6 de junho pelo órgão, por 30 dias, após formalização de uma acusação de assédio moral e sexual feita por sua secretária na entidade. Em áudios gravados pela funcionária, divulgados pelo Fantástico, é possível ouvir o cartola fazendo perguntas de cunho pessoal e sugerindo que ela tinha um romance com outro empregado da instituição.

Caboclo acredita que sua retirada da presidência é resultado de uma sequência de ações orquestradas por Del Nero nos bastidores. O ex-mandatário da entidade, banido do futebol após escândalo de corrupção em 2015, ainda é tido como quem dá as cartas na CBF.

A dupla mantinha boa relação, mas ao forçar uma independência de seu antecessor, Caboclo se viu na mira. A intenção de Del Nero sempre foi que seu sucessor se comportasse como uma espécie de fantoche. O dirigente banido costuma realizar rodadas de carteado em sua casa e os eventos sociais são frequentados por boa parte da diretoria da CBF. É onde o cartola dá conselhos e sugere os rumos da confederação.

A tentativa de se desvincular de Del Nero foi como um obstáculo aos interesses do antigo presidente, que viu sua força e influência política ameaçadas. Pessoas ligadas a Caboclo dizem que integrantes da comissão de ética têm ligação próxima e antiga com Del Nero, o que deve dificultar qualquer chance de defesa para se manter no cargo. Procurados, nenhum deles quis comentar o assunto.

O órgão foi instituído pela CBF na esteira da operação Fifagate, deflagrada em maio de 2015 por agentes do FBI em hotel na Suíça com a prisão de cartolas - entre eles, o brasileiro José Maria Marin, que havia acabado de deixar a entidade que rege o futebol no país nas mãos de Del Nero. O próprio Del Nero foi embora do Congresso da Fifa, em Zurique, às pressas, com medo de uma abordagem policial. De volta ao Brasil, passou a evitar viagens internacionais.

Em meio aos escândalos de corrupção, o dirigente convocou um comitê de reformas com a promessa de realizar mudanças no estatuto da CBF e implantar a comissão de ética, em abril de 2017. O dirigente, no entanto, acabou banido do futebol pela Fifa um ano depois.

Amigo de Del Nero, Carlos Renato de Azevedo Ferreira, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo, é o único a presidir a comissão ao longo desses cinco anos.

O artigo 39 do código de ética da entidade institui um mandato de dois anos, pelo voto da maioria dos membros da diretoria da CBF, sem direito à reeleição. Caboclo não mexeu no órgão durante sua gestão, já que na maior parte dela ainda era aliado de Del Nero.

Ferreira, por telefone, não quis falar sobre o seu relacionamento com Del Nero e disse que não poderá conceder entrevista por proteção ao sigilo do caso que averigua a denúncia contra Caboclo.